Banda di ladri visita un istituto scolastico, portati via sei personal computer

Rompono una finestra, si intrufolano nell'istituto comprensivo di Aragona e dopo aver rovistato a destra e a manca, mettendo a soqquadro aule ed uffici, riescono a portar via sei computer della scuola.

Ladri scatenati ad Aragona dove i carabinieri della locale stazione hanno già avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome agli autori del furto. Si presume - ma l'attività investigativa è appena all'inizio - che ad entrare in azione, senza essere visti, né sentiti da nessuno, siano stati almeno in due. A fare la scoperta del raid, accertando che tutto era stato messo a soqquadro, sono stati gli operatori scolastici che hanno subito allertato la dirigenza e i carabinieri.

I militari dell'Arma della stazione di Aragona hanno subito fatto il sopralluogo di rito, raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti e avviato appunto le indagini. Il riserbo investigativo è più che fitto, non trapela neanche l'indiscrezione sull'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza a presidio dell'istituto scolastico o nell'area dove l'edificio sorge. Bottino e danni non sarebbero stati ancora quantificati nell'esatto ammontare, ma certamente non sono di poco conto.