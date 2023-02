Non soltanto furti di auto e moto posteggiate in strada, ladri in azione anche nei garage

Non soltanto furti di auto o moto lasciate parcheggiate lungo la pubblica via. Ma – esattamente come avviene nell’area del Saccense – anche all’interno di garage. Tanto è accaduto, fra le ore 18,30 e le 19,30di giovedì scorso, in contrada Gulfi. Qualcuno, senza essere visto, né tanto meno sentito, è riuscito – nonostante l’ora non fosse affatto tarda – a intrufolarsi all’interno del magazzino di un pensionato sessantanovenne ed ha rubato un motociclo, Piaggio Vespa, di proprietà della coniuge, casalinga, sessantaquattrenne. Il danno provocato alla coppia, ieri, non risultava essere quantificato nell’esatto ammontare e non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata nelle scorse ore, dal pensionato, proprietario del garage, alla stazione dei carabinieri di Canicattì che hanno, subito, inevitabilmente, avviato le indagini per provare a rintracciare il ciclomotore e per identificare il balordo, o i balordi, che hanno agito, a quanto pare senza lasciare alcuna traccia. Non filtrano indiscrezioni sull’ennesimo caso di microcriminalità consumatosi a Canicattì dove però è inquietante che i ladri abbiano colpito all’interno di un garage. Fino a ora infatti i furti erano stati compiuti lungo la pubblica via.