Entrano in un giardino e rubano un cane: denunciati due licatesi

Curioso furto commesso a Sommatino, in provincia di Caltanissetta: denunciati due pregiudicati licatesi per aver rubato un cane. Tutto è partito dalla segnalazione fatta ai carabinieri da un uomo di 31 anni che ha subito il furto del proprio "amico a quattro zampe", insieme ad alcuni utensili dal lavoro che si trovavano nel suo giardino.

Sono partite le indagini e, grazie a delle testimonianze, i militari sono riusciti a risalire a due pregiudicati residenti a Licata, che sono stati appunto denunciati per furto e sanzionati per mancato rispetto del Dpcm che vieta gli spostamenti tra comuni non giustificati. Il cane, che è stato ritrovato a Licata legato con un guinzaglio ad un cassonetto dell'immondizia è stato riconsegnato al suo proprietario.