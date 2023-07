Ladri "visitano" case del viale Della Vittoria: aperta una cassaforte e rubati tanti gioielli

Hanno rubato in due diversi appartamenti, dello stesso stabile, del viale Della Vittoria. Nessun dubbio, non questa volta, sul fatto che la "mano" che ha colpito sia stata sempre la stessa. Ed è la polizia che sta già indagando sui due colpi.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura sono intervenuti infatti prima per la constatazione di furto nell'abitazione di un quarantaseienne e poi per quella nella casa di un pensionato settantaseienne.

Nel primo caso, i malviventi hanno portato via un orologio di valore e diversi monili in oro. Il danno provocato all'agrigentino quarantaseienne non è stato ancora quantificato, ma si preannuncia essere assai importante.

Nel secondo caso, i ladri sono riusciti, invece, addirittura, ad aprire la cassaforte da dove hanno arraffato più gioielli. Pure per questa razzia, il danno provocato al pensionato non è stato ancora quantificato. Ma non ci sono dubbi che si rivelerà ingente.

I poliziotti delle Volanti dopo aver effettuato i diversi sopralluoghi, hanno avviato le indagini per cercare di recuperare indizi e tracce atti ad identificare i briganti.