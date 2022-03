Banda di malviventi "visita" due abitazioni: portati via solo i tv color

Anche i tv color – sistemati nelle abitazioni private - vanno a ruba. Due i furti messi a segno, verosimilmente dalla stessa “mano”, nel giro di pochi giorni a Canicattì dove da un’abitazione di via Nazionale – di proprietà di un emigrato in Germania – sono stati portati via due televisori e da un’altra, di via Vittorio Emanuele, è stato rubato un 21 pollici a schermo piatto con tanto di telecomando. A raccogliere le due differenti denunce, e ad indagare per dare un’identità ai ladri, sono i poliziotti del commissariato cittadino.

Nel primo caso, ad accorgersi della finestra del primo piano leggermente aperta è stato un vicino di casa dell’emigrato in Germania che ha trovato tutta la residenza a soqquadro ed ha appurato che mancavano i tv color di cucina e camera da letto. Il vicino di casa non ha saputo dire, naturalmente, se mancasse o meno altro dall’abitazione. Dalla residenza di via Vittorio Emanuele, dopo una notte d’assenza del proprietario, è stata asportato invece un 21 pollici. Ed in questo caso, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato la porta di ingresso.

Entrambe le residenze non sono risultate essere protette da sistemi di videosorveglianza, né ve ne sono nelle immediate adiacenze. I poliziotti del commissariato di Canicattì stanno comunque sviluppando l’attività investigativa per provare a dare un’identità a chi ha messo a segno i due furti. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda.