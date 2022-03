Ancora ladri in azione: "visitate" 3 residenze, rubate perfino tute e scarpe da ginnastica

Dal magazzino di un’abitazione rurale, di contrada Calici, hanno portato via una motozappa e già lo scorso febbraio il proprietario aveva subito il furto di diversi attrezzi da giardinaggio. Da una casa di via Varese invece i ladri hanno arraffato 3 paia di scarpe da uomo ed altrettante tute da ginnastica ed infine da una residenza disabitata di via Vignola, dove tutto è stato messo a soqquadro non è chiaro cosa abbiano portato via, ma sono stati trovati danni e un autentico pandemonio. Microcriminalità sempre più scatenata a Canicattì dove, appunto, vengono prese di mira anche le residenze disabitate. Nel caso di via Vignola, un’abitazione di due piani, i delinquenti – che si sono intrufolati da una finestra del pianterreno – hanno messo tutto a soqquadro con vestiti e cuscini gettati per terra, così come i cassetti dell’armadio e le scatole delle scarpe, ma anche con confezioni di zucchero svuotate sul tavolo, come se qualcuno chissà cosa cercasse. Al denunciante, al nipote dell’anziana proprietaria dell’abitazione, non è sembrato mancare nulla.

Anche di questi ultimissimi, in ordine di tempo, tre episodi si sta occupando la polizia di Stato che, però, a quanto pare, non avrà il supporto di nessun impianto di videosorveglianza. Anche nel caso di via Varese, i malviventi sono riusciti a farsi spazio nella residenza – approfittando della momentanea assenza del proprietario – attraverso la finestra del bagno che si trova al piano terra. Il proprietario ha trovato al pianterreno anche gli scatoloni con i vestiti della moglie deceduta, scatole che erano invece al piano superiore. Appare scontato che anche quegli scatoloni stavano per essere portati via, ma – per motivi non chiari – i ladri hanno desistito. I poliziotti, in questo caso, hanno trovato dei vestiti abbandonati per strada.