I proprietari non sono in casa? Ladri in azione, rubati soldi e preziosi a vigile del fuoco

Questa volta hanno "colpito" l'abitazione di un vigile del fuoco. Non c'è infatti alcun distinguo per i "topi d'appartamento" che, sistematicamente, si approfittano della momentanea assenza dei padroni di casa (siano essi - in generale - impiegati, pensionati o appartenenti anche alle forze dell'ordine) e rubano tutto quello che di valore riescono a trovare. Così è stato anche negli scorsi giorni a Villaseta dove, appunto, è stata "visitata" la residenza di un pompiere.

I malviventi, come da routine di fatto, hanno approfittato del fatto che in casa - tra le 20,30 e le 22,30 - non vi fosse nessuno e dopo aver forzato una porta finestra, hanno rubato monili in oro e denaro contante. I proprietari dell'abitazione hanno denunciato il furto ai carabinieri della stazione di Villaseta, riservandosi di quantificare l'esatto ammontare del danno che hanno subito. L'area dove sorge la residenza, a quanto pare, non è risultata essere "coperta" da sistemi di videosorveglianza che sono fondamentali per dare immediatamente un corretto input investigativo. Spetterà comunque alle indagini provare a tracciare la giusta pista investigativa da percorrere per tentare l'identificazione dei balordi.