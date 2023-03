I proprietari sono in Germania e i ladri gli svaligiano la casa: portato via perfino l'autoclave

Verosimilmente sapevano. Forse avevano anche studiato gli spostamenti e i controlli fatti in quell’abitazione da parte della sorella della proprietaria. E ne hanno approfittato. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, è riuscito a intrufolarsi – dopo aver forzato la porta di ingresso – nello stabile di via Giubileo del 2000 ed ha portato via tutto quello che c’era da arraffare. E’ stato stimato in circa 5 mila euro l’ammontare dei danni provocati all’abitazione intestata a una sessantaduenne di Grotte che vive in Germania. I “topi d’appartamento” sono, infatti, riusciti a impossessarsi di elettrodomestici, autoclave e utensili per lavoro. E lo hanno fatto, a quanto pare, senza lasciare alcuna traccia del loro passaggio in quella residenza. La scoperta è stata fatta dalla sorella della proprietaria, che vive a Grotte e, che ogni tanto va a controllare la casa rimasta vacante.

Una denuncia, per furto, è stata presentata alla stazione dei carabinieri di Grotte che hanno subito avviato le indagini per provare a identificare, o comunque a raccogliere indizi, chi ha agito in quella casa lasciata temporaneamente disabitata. Non filtrano indiscrezioni in merito all’inchiesta.