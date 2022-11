Entrano in casa di un’anziana in cerca di denaro e preziosi: la polizia li mette in fuga

Sono fuggiti dalla finestra dopo aver messo a soqquadro la casa di un’anziana. E’ successo a Licata in via Leffa, una traversa di via Guglielmo Marconi che conduce a Piano Quartiere.

Durante la notte i ladri sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento mettendolo a soqquadro e rovistando ovunque. Ma non c’è stato il tempo di “approfondire” le ricerche di qualcosa che potesse avere un valore, denaro contante o preziosi, perché i ladri hanno sentito arrivare una “Volante” della polizia prontamente allertata.

Gli agenti diretti dal vice questore Cesare Castelli, infatti, si sono subito diretti verso la casa dell’anziana e questo avrebbe costretto i ladri a desistere: sono fuggiti uscendo rapidamente da una finestra. Da una prima verifica pare che non sia stato rubato nulla.