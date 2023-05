Sparisce nel nulla auto parcheggiata: criminali ancora in azione

Un'autovettura, una Lancia Ypisoln, è stata rubata, durante le notte, da via Fazello a Canicattì.

Dopo un periodo di relativa calma apparente, una banda di delinquenti è entrata in azione - durante la notte fra domenica e ieri - e senza essere vista, né tanto meno sentita è riuscita a far sparire nel nulla un'autovettura lasciata posteggiata sul ciglio della strada. Fatta la scoperta, ieri, il proprietario non ha potuto far altro che lanciare l'allarme al numero unico d'emergenza, il 112. In tutto il territorio comunale, polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dell'utilitaria.

Verificata, in via Fazello, la presenza di telecamere di videosorveglianza.

Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma l'attività investigativa è, inevitabilmente, indirizzata ad individuare i balordi che, ancora una volta, hanno colpito Canicattì.