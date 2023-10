Ladri anche in un centro di revisioni: rubate attrezzature e due autovetture

Ladri anche in un'autofficina adibita a centro di revisioni. E' accaduto in contrada Zaccanello a Racalmuto dove i malviventi hanno portato via quattro carrelli porta attrezzi, attrezzatura meccanica varia, una Mini Cooper e una Fiat Ulisse. Quest'ultima utilitaria è stata poi ritrovata lungo la statale 640.

Il furto è stato messo a segno durante la notte, fra le ore 23 di martedì e l'una del giorno successivo. Qualcuno, dopo aver forzato la saracinesca dell'attività artigianale, è riuscito, e lo ha fatto in maniera indisturbata, ad intrufolarsi e a fare razzia. Il danno provocato all'attività imprenditoriale non è stato - almeno così risultava ieri - ancora quantificato. Ma non è certamente di conto, tutt'altro.

La titolare del centro revisioni ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Racalmuto. E i militari dell'Arma hanno, naturalmente, avviato le indagini, dopo aver informato il sostituto procuratore di turno di Agrigento. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. Certo però che la Fiat Ulisse è stata ritrovata e, verosimilmente, verrà sottoposta ad accertamenti per provare a raccogliere, qualora presenti, indizi o elementi che possano condurre all'individuazione dei componenti della banda. Difficile, anzi impossibile, ipotizzare che sia entrato in azione un delinquente solidario.