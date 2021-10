La Valle dei Templi e la Scala dei Turchi diventano location una nuova campagna pubblicitaria

I luoghi del distretto turistico della Valle dei Templi, tra cui l’incantevole Scala dei Turchi, sono lo scenario naturale scelto per la campagna pubblicitaria internazionale del brand di lusso “Arma”. La Film commission del distretto, che offre servizi di assistenza e supporto logistico sin dai sopralluoghi, si è messa a disposizione della troupe olandese per i contatti sul territorio e per altre informazioni utili allo svolgimento delle loro attività.

Arma, che ha stabilimenti in Turchia, India e Cina e uffici commerciali a Hong Kong e Istanbul, ha scelto di promuovere in questo scorcio di Sicilia i suoi prodotti artigianali in pelle dal design pregiato. Arma vende in tutto il mondo, pertanto le immagini più iconiche dell’area distrettuale saranno diffuse in ogni Paese. “Ancora una volta – afferma l’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa – marchi di altissima qualità vengono associati ai luoghi del nostro territorio. Evidentemente essere attrattivi e fuori da circuiti turistici di massa rende i nostri luoghi più esclusivi. È l'ennesima dimostrazione di come una buona promozione e la presenza di una film commission possano incentivare scelte come questa, che apporta innegabili benefici all'immagine del nostro territorio, contribuendo a rafforzare la brand reputation e a far crescere la capacità attrattiva dell'area distrettuale”.