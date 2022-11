La salma del falegname 52enne è stata dissequestrata: è il giorno del dolore e dell'addio a Casteltermini

La salma del cinquantaduenne, Maurizio Scarnà, falegname di Casteltermini, è stata dissequestrata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Questo pomeriggio, alle 15,30, in chiesa Madre, si terranno i funerali. Ed è il giorno del lutto cittadino nella piccola realtà montana.

"Siamo una piccola comunità e il dolore di ognuno è il dolore di tutti. Casteltermini si stringe in un forte abbraccio alla famiglia segnata da una così grave perdita" - aveva detto, senza mezzi termini, il sindaco Gioacchino Nicastro - .

Scarnà, sposato e senza figli, ha perso la vita all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove era stato trasferito dopo l'incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Il falegname di Casteltermini era alla guida della Nissan Qashqai che, nella tarda serata di domenica si è schiantata contro il guard-rail e poi s'è ribaltata su se stessa. A soccorrere il conducente e l'occupante dell'auto, liberandoli dalle lamiere dove era rimasti intrappolati, sono stati i vigili del fuoco. Entrambi erano feriti, ma vivi. In ospedale, poi, la tragedia: Scarnà ha, appunto, perso la vita. Casteltermini, inevitabilmente, ieri mattina, s'è risvegliata sotto choc e il sindaco Gioacchino Nicastro, stringendosi al dolore e disperazione della famiglia, ha proclamato per il giorno delle esequie - quello di oggi appunto - il lutto cittadino.