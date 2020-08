La rotonda del Quadrivio Spinasanta prende forma: scoppiano le polemiche

La rotonda del Quadrivio Spinasanta inizia a prendere forma e da vita a nuove immancabili polemiche.

Dopo gli interventi messi in campo nelle scorse settimane che hanno visto una risagomatura dei marciapiedi già esistenti, è apparsa adesso un'area di cantiere che consentirà di svolgere agli operai la fase di costruzione della rotonda in sé con una torre faro che sarà collocata sopra di essa per illuminare in modo decoroso (dopo anni) una delle aree più complesse da gestire sotto profilo del traffico.

Va specificato che l'attuale circonferenza non ricalcherà esattamente la dimensione della rotonda stessa, ma è molto più grande e quindi occupa effettivamente più spazio di quanto non farà la rotatoria. Una precisazione necessaria considerato che già stamattina, con le prime immagini di auto tutte incolonnate a girare in tondo, molti hanno ipotizzato che la soluzione non si rivelerà poi così efficace per gestire la viabilità.

La scelta è difesa a spada tratta dagli uffici e dall'Amministrazione comunale, che ritiene la soluzione della rotonda perfettamente praticabile ed effettivamente utile per eliminare gli ingorghi. Va detto che già oggi, con l'avvio dei lavori, le file di auto erano già lunghe.

I lavori, comunque, si concluderanno prima di settembre e sono stati rinviati all'estate proprio per evitare ripercussioni significative sul transito.