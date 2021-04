La pandemia dilaga, serve garantire assistenza: 49 nuovi incarichi per Oss

Il personale “in servizio non è sufficiente a garantire l’assistenza dovuta, visto il dilagare della pandemia”. E’ per questo motivo che il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, ha autorizzato il conferimento di altri 49 incarichi straordinari, a tempo determinato, per altrettanti Oss. Già in precedenza, ad Agrigento, erano stati conferiti – proprio per l’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus – 120 incarichi straordinari ad operatori socio-sanitari che, adesso, di fatto, arrivano a ben 169.

In pianta organica, nell’Agrigentino, risultavano essere previsti 104 posti, di cui 79 coperti a tempo indeterminato e 25 vacanti. Questi 25 “buchi” – secondo quanto annunciato dall’azienda sanitaria provinciale – verranno ricoperti con la mobilità, delle cui procedure si sta occupando l’Asp 6 di Palermo. In attesa della conclusione di queste procedure di mobilità, sono stati prima autorizzati 25 incarichi a tempo determinato da destinare al presidio ospedaliero di Ribera. Accertato che gli operatori socio-sanitari in servizio – ben 120 – per fronteggiare la pandemia da Covid-19 non risultavano essere sufficienti e visto le richieste, provenienti soprattutto da Sciacca, Ribera, Bivona (da dove è stato chiesto il potenziamento per la misurazione della temperatura e le operazioni di triage) ed Agrigento, sono stati conferiti altri 49 incarichi straordinari.