“La notte dei barbari è finita”, l’ingresso della spiaggia invaso dai rifiuti: lo sfogo social del titolare di un b&b

Un lungo fine settimana di festa, musica e divertimento in spiaggia al Viale delle Dune a San Leone. Una sorta di “prova generale” dell’estate in occasione della ricorrenza del 2 giugno. Nulla di male, ma purtroppo i giovani, come sempre più spesso accade, si rendono protagonisti di episodi d’inciviltà gratuita. A farne le spese anche i titolari dei b&b che in questo periodo sono già pieni di turisti che raggiungono la città dei templi anche per godersi le prime giornate di mare. “La notte dei barbari è finita”: queste le parole del gestore di un b&b proprio di fronte la spiaggia che, suo malgrado, ha dovuto “presentare” l’ingresso della spiaggia ai propri ospiti in maniera decisamente indecorosa. Sul muretto che delimita il boschetto erano stati “esposti” in bella mostra, dopo la prima notte di festa, bottiglie, bicchieri e sacchetti. Un atto che il gestore del b&b ha immediatamente denunciato con un post su Facebook con tanto di foto per documentare quanto aveva visto con i propri occhi.

“Non si vede un operatore delle pulizie in giro - scrive su Facebook - sia al Viale delle Dune che nelle traverse limitrofe che sono invase da bottiglie, bicchieri e cartacce. I barbari sono tornati e la città piange”.

E i commenti si sprecano: “Il connubio perfetto. Da un lato i maiali che sporcano e dall’altro chi di dovere non pulisce. Il risultato? Una città impresentabile”. C’è chi fa esempi di grossi eventi musicali svolti al Nord Italia: “A Milano per il concerto di Radio Italia c’erano 30 mila persone. Già alle 2 di notte, dopo lo spettacolo, uomini e mezzi erano pronti a pulire e a ripristinare piazza Duomo. Le spese straordinarie di pulizia a carico di chi organizza l’evento. Ecco come si fa in una città civile”. E il gestore del b&b conclude: “Due clienti svizzeri stamattina hanno passeggiato in spiaggia prima della colazione. Adesso mangiano in silenzio, schifati”.