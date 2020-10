L'ultimo bagno della stagione si trasforma in tragedia: annegata una persona

Avrebbe dovuto essere, probabilmente, l'ultimo bagno della stagione. Il sole ancora caldo di oggi sarebbe stato veramente un bel ricordo e forse l'ultima occasione per godere di quelle acque e di quell'incantevole scenario. Quello che doveva essere un sabato pomeriggio all'insegna del relax si è però trasformato in una tragedia. Una persona è annegata, un'altra s'è salvata appena in tempo. E' accaduto tutto nelle acque antistanti alla Scala dei Turchi a Realmonte.

La Capitaneria di porto s'è mobilitata subito e la motovedetta è ancora in mare.

(IN AGGIORNAMENTO)