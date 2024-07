L'incidente mortale di San Leone, la "battaglia" del 22enne di Favara ricoverato al Civico: il ragazzo è stabile ma incosciente

È stabile, ma ancora incosciente. Il ventiduenne di Favara che, subito dopo l'incidente stradale mortale della notte fra sabato e domenica al viale Delle Dune di San Leone, è stato trasferito, in elisoccorso, dalla Rianimazione del "San Giovanni di Dio" all'ospedale Civico di Palermo continua a essere sistematicamente monitorato dai medici della Neurorianimazione dell'azienda ospedaliera del capoluogo regionale. A Favara non passa giorno senza che - istituzioni comprese - nessuno cerchi, più o meno esplicitamente e direttamente, di informarsi sul suo quadro clinico. L'apprensione per le condizioni di salute e le sorti del ragazzo non calano. Tutt'altro. E oggi, a Favara, all'improvviso, si è diffusa la notizia che il ventiduenne fosse sotto i ferri. E a informarsi sono stati, primi fra tutti, perché anche loro sono in apprensione avendo avuto fin dal primo istante un quadro chiaro delle condizioni del giovane favarese, i medici della Rianimazione di Agrigento.

I sanitari del Civico, dove il ventiduenne è appunto ricoverato, hanno fatto sapere ad AgrigentoNotizie che "il ventiduenne dei focolai emorragici multipli, non grandi. Focolai che, nel corso del tempo, si dovrebbero riassorbire. Se non ci saranno dunque (e questa è anche la speranza dei medici del Civico di Palermo) emorragie significative il ragazzo non dovrà andare sotto i ferri". Servirà pazienza certo, ma il ventiduenne favarese - trasferito da Agrigento a Palermo in condizioni drammatiche - è stabile. È ancora in coma, ma è stabile. Sta lottando, di fatto, in silenzio, la battaglia più importante e grande della sua vita. E non c'è soltanto Favara a fare il tifo, e a pregare, per lui. Ma l'intera provincia, quella che è ancora sotto choc per la tragedia che ha spezzato le vite del ventenne Salvatore Vetro e del trentaduenne Salvatore Barba.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.