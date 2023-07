L'incidente frontale sulla statale 115, anziana in gravi condizioni: trasferita a Caltanissetta

Il quadro clinico si è aggravato. La pensionata licatese rimasta ferita nell’incidente stradale, che si è verificato nella tarda mattinata di martedì, lungo la statale 115, nei pressi del bivio per via Palma, è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Dopo che è stata diagnosticata, dai medici del "San Giacomo d’Altopasso” di Licata, una contusione polmonare con versamento di liquido, i medici hanno optato per un trasferimento in una struttura più attrezzata. La donna è stata ricoverata alla Rianimazione del "Sant'Elia". Nello stesso reparto, in prognosi riservata, è ricoverato il marito, un noto libero professionista di Agrigento in pensione che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. Complessivamente cinque le persone rimaste ferite nella collisione.

All’ospedale di Licata l’equipe medica del reparto di Ortopedia, nel frattempo, ha sottoposto a un intervento chirurgico, la quarantenne che ha riportato una frattura alla caviglia. Un altro ferito, un ragazzo licatese, invece ha riportato la frattura di una gamba. A sbattere frontalmente, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei poliziotti del commissariato di polizia di Licata, sono stati un fuoristrada Mitsubishi Pajero con a bordo i due anziani ed una Peugeot 206 su cui viaggiavano tre persone.