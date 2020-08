L'incendio auto del pensionato, marito e moglie dimessi dall'ospedale

Marito e moglie in ospedale. Tanto il pensionato settantunenne, proprietario della Fiat Panda che è andata a fuoco, quanto la coniuge, di 67 anni, dopo l’incendio dell’utilitaria sviluppatosi in via Maktorion, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Entrambi avevano inalato fumo, tanto fumo, ed erano – stando a quanto si è appreso – in stato confusionale. Dopo le primi cure, però, per fortuna, entrambi sono stati dimessi e hanno potuto far ritorno nell’abitazione dinanzi la quale è divampato l’incendio che ha distrutto la Fiat Panda. Abitazione il cui prospetto è stato pesantemente danneggiato, sono andati distrutti anche i cavi elettrici dell’alta tensione. Delle indagini sull’incendio – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento – si stanno occupando i carabinieri della locale compagnia.

Le cause del rogo – verificatosi nella notte fra mercoledì e giovedì - non sono risultate essere, e questo in primissima battuta, chiare. L’ipotesi investigativa che risulta essere privilegiata dai carabinieri è quella dell’incendio doloso.