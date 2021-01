L'incendio al bar "Nobel": danni per 100 mila euro, al vaglio le immagini delle telecamere

La stima orientativa è più che allarmante. I danni provocati al Gran Cafè Nobel, del viale Della Vittoria di Agrigento, dall’incendio che è divampato nella notte fra sabato e domenica dovrebbero ammontare a circa 100 mila euro. Sono danni, però, per fortuna, coperti da polizza assicurativa.

Ieri, intanto, i carabinieri sono tornati lungo il viale Della Vittoria e, stando a quanto è trapelato, hanno fatto un nuovo mirato sopralluogo. Si cerca di capire – le indagini sono ancora apertissime – cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Non ci sono conferme istituzionali, i carabinieri anche ieri continuavano a parlare di “cause in corso d’accertamento”, ma pare che una delle ipotesi privilegiata possa essere quella dolosa. Senza naturalmente ancora escludere, ma con il passare delle ore sembra essere sempre più improbabile, la matrice accidentale, dovuta ad un corto circuito delle lucine di Natale collocate in tutta l’area esterna. Troppo violento, infatti, l’incendio. Fiamme spaventose che hanno anche danneggiato – uno addirittura distrutto – due ciclomotori posteggiati vicini e la carrozzeria di una autovettura posteggiata lungo il Viale.

Le fiamme hanno inghiottito ogni cosa: tavoli, poltroncine, sgabelli, ma hanno anche incenerito il sovrastante gazebo e annerito, inevitabilmente, il prospetto. Pare – ma anche in questo caso mancano le conferme degli investigatori – che l’area dove sorge il Gran Cafè Nobel sia risultata “coperta” da un impianto di videosorveglianza. Le immagini delle telecamere sarebbero state già visionate, e forse anche acquisite, dai militari dell’Arma che si stanno occupando – coordinati dalla Procura della Repubblica - del delicato fatto. Servirà, naturalmente, ancora del tempo per fare in modo che l’attività investigativa progredisca e metta dei punti fermi all’inchiesta.