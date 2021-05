L'ex lady Cecchi Gori da incanto, Rita Rusic in "tour" tra le bellezze della provincia

Non è la prima volta che l’attrice sceglie il mare dell’Agrigentino, già l’estate scorsa, insieme all’amica Clizia Incorvaia - modella e influencer - è stata fotografata in uno dei locali più in voga della città

Segni particolari? Bellissima. L’attrice, conosciuta al grande pubblico anche come l’ex moglie del regista Vittorio Cecchi Gori, è in vacanza nell’Agrigentino. Lei è Rita Rusic, ex concorrente del Grande Fratello vip e modella di grande fama.

L’artista, dunque, ha scelto di trascorrere giorni di relax tra le bellezze della provincia. Non è la prima volta che l’attrice sceglie il mare dell’Agrigentino, già l’estate scorsa, insieme all’amica Clizia Incorvaia - modella e influencer - è stata fotografata in uno dei locali più in voga della città. La Rusic, in questi giorni, sta documentando sui social le sue vacanze a base di mare e buon cibo.