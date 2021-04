Coronavirus e lezioni in presenza, Konsumer incontra il sindaco: "Vigileremo"

Chiusura delle scuole per arginare i casi di Covid-19 nelle scuole? I firmatari della petizione on line "Proteggiamo i nostri figli - Dad in tutte le scuole a Favara" hanno incontrato il sindaco Anna Alba.

L'iniziativa, promossa dall'avvocato Gianpiero Puccio e sostenuta da Konsumer, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Di Miceli, ha raccolto oltre 500 firme in sole 24 ore dal lancio era nata mentre la città era nel pieno della zona rossa e il numero di contagi era in crescita rapida. Una proposta che comunque ha provocato alcune frizioni con i dirigenti comunali e la stessa amministrazione comunale e che di fatto non ha portato a nulla, se non ad un intenso dibattito.