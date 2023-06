Pienone alla Kolymbethra per la “Festa nazionale dei giardini”: boom di turisti dove è stato girato Màkari

La Kolymbethra non poteva mancare all’appello per la “Festa nazionale dei giardini”, manifestazione patrocinata dal Ministero della cultura che il 3 giugno ha coinvolto oltre 200 parchi in tutta Italia. Nell’angolo di paradiso che più di 20 anni fa venne recuperato dal Fai, che tutt’oggi lo gestisce, si sono riversati centinaia di visitatori facendo registrare un vero e proprio boom di presenze in questo lungo weekend legato alla ricorrenza della festa della Repubblica.

Turisti attratti anche dal ricordo, più vivo che mai, della fiction Màkari, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che nel gennaio del 2022 portò sul piccolo schermo, in prima serata su Rai Uno, “Il delitto di Kolymbethra” ambientato proprio in questi luoghi.

Per la sesta edizione di “Appuntamento in giardino” si sono visti alla Kolymbethra molti stranieri che hanno colto l’occasione per visitare l’unico sito in Sicilia inserito in questa manifestazione. Tra il tempio dei Dioscuri e quello di Vulcano, questo piccolo “gioiello archeologico”, arricchito dalla presenza degli ipogei, rappresenta una perfetta appendice alla tradizionale visita alla Valle dei templi.