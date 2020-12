Pistole giocattolo modificate e capaci di offendere: denunciato operaio di 41 anni

E' stato trovato in possesso di due pistole giocattolo modificate e capaci di esplodere dei colpi capaci di far male. Un operaio di 41 anni, di Joppolo Giancaxio, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il rinvenimento è stato fatto dai carabinieri della stazione di Joppolo, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, durante una perquisizione domiciliare. Una verifica che è stata realizzata dagli investigatori nell'ambito di un'attività di indagine.

Le due pistole giocattolo modificate sono state subito sequestrate e adesso verranno effettuati, dagli specialisti dell'Arma, degli esami per stabilire se - ed eventualmente quando - sono state, o meno, usate. E' un mistero - non è escluso che l'operaio possa tornare ad essere ascoltato nei prossimi giorni dai carabinieri - su perché sia stata effettuata la modifica.