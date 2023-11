Bruciati mobili di un'abitazione rurale: è mistero sulle cause, avviate indagini

E' stato appiccato? O si è trattato di un semplice cortocircuito? Spetterà ai carabinieri, rispondendo a questi interrogativi, chiarire cosa abbia innescato l'incendio che ha danneggiato parte del mobilio di un'abitazione rurale di contrada Cipollazza a Joppolo Giancaxio. Le cause del rogo, almeno per il momento, sono state infatti definite ancora "in corso d'accertamento".

E' nel pomeriggio di ieri che i militari dell'Arma della stazione di Joppolo Giancaxio sono intervenuti in contrada Cipollazza. Sono stati effettuati i rilievi e le indagini sono appunto in corso. La casa rurale è risultata essere di proprietà di una casalinga.

I danni, subiti dalla donna, sono in corso di quantificazione e non sono comunque coperti da polizza assicurativa.

E' stata, come procedura esige, informata la Procura della Repubblica di Agrigento che, naturalmente, si occuperà di coordinare accertamenti e passaggi investigativi.