Forzano la finestra e svaligiano la casa di un professionista: portati via mobili e indumenti

Hanno portato via mobili e perfino indumenti. E’ stata praticamente quasi svaligiata l’abitazione, in via Pitagora a Joppolo Giancaxio, di un professionista. A mettere a segno la razzia sono stati dei malviventi che sono riusciti a farsi largo, all’interno della residenza, dopo aver forzato una finestra. E una volta intrufolatisi, a quanto pare, hanno “lavorato” in maniera indisturbata, senza che nessuno s’accorgesse di nulla, né facesse scattare l’allarme. Il colpo – arraffati appunto mobili e indumenti – ha provocato, al proprietario, un danno di almeno circa 3 mila euro.

Non si esclude però, una volta che si arrivi alla finale quantificazione del bottino, che il danno possa anche lievitare. Delle indagini, una volta acquisita la denuncia a carico di ignoti, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Joppolo Giancaxio che sono sotto il coordinamento del comando compagnia di Agrigento. I ladri – certamente più di una persona – pare che non si siano lasciati tracce o indizi dietro le spalle. Ma l’attività investigativa dei militari dell’Arma, ieri, risultava essere appena all’inizio e dunque non può escludersi che i carabinieri riescano a trovare una “pista” da poter seguire per arrivare all’identificazione dei malviventi. Sembra scontato inoltre, ma non ci sono conferme istituzionali, che i carabinieri possano effettuare accertamenti mirati per ritrovare la refurtiva.