Cede la pedana del palco e il musicista finisce di sotto: ferito 56enne durante la sagra

Cede la pedana e cade durante l’esibizione del suo gruppo musicale in occasione della XXI Sagra del melone giallo. E’ accaduto in piazza a Joppolo Giancaxio dove sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione cittadina. A finire al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è stato un cinquantaseienne residente nel piccolo Comune.

L’incidente, sul palco, si è verificato durante l’esibizione del gruppo musicale. L’uomo è stato subito soccorso ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. E’ rimasto ferito, ma non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. I medici, per ore ed ore, lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. La manifestazione canora – regolarmente autorizzata - è stata, naturalmente, sospesa. I carabinieri della stazione di Joppolo Giancaxio si stanno adesso occupando di stabilire cosa ha effettivamente determinato il cedimento della pedana del palco dove il gruppo musicale si stava esibendo. Un cedimento che ha fatto sprofondare di sotto il cinquantaseienne che non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.