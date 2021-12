Sprofonda la strada e l'autocisterna si inabissa nell'asfalto: ferito il conducente

Sprofonda lungo la strada che, da Joppolo Giancaxio, immette sulla statale 118. Pericolosa disavventura quella di stamani per il conducente di un'autocisterna che era stata all'impianto di compostaggio ed era già lungo la strada del ritorno. All'improvviso, il manto stradale - messo a dura prova dalle ultime, violente, ondate di maltempo - ha ceduto e il camion è finito per metà dentro la voragine, inabissandosi per circa un metro.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione di Joppolo Giancaxio, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Il camionista è stato tratto in salvo, caricato sull'ambulanza del 118 che, nel frattempo, è sopraggiunta e portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non è in gravi condizioni, ma i medici lo stanno ancora sottoponendo agli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

Il chiarimento

Dall'ex Provincia regionale è stato chiarito che - contrariamente a quanto riportato inizialmente - la strada, dove si è aperta la voragine e dove è sprofondata l'autocisterna, non è affatto di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento.

(Aggiornato alle ore 12 del primo dicembre 2021)