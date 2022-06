Tribunale

"Abusi edilizi nel castello settecentesco": due associazioni parti civili contro l'ex sindaco

Calogero Firetto e il fratello Massimo sono accusati di avere realizzato alcune modifiche non autorizzate: l'ente costituito in memoria di Giosuè Arnone e la Lega siciliana per la tutela dell'ambiente chiedono di entrare nel processo