Vaccino antiCovid Johnson & Johnson, in arrivo le prime 1300 dosi in provincia

Arriva anche in provincia di Agrigento il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. È atterrato stamattina all’aeroporto militare di Sigonella lo speciale carico contenente 14.750 dosi del siero Janssen e da lì sono partite all'indirizzo dei territori. Sono oltre 1300 le dosi che serviranno l'Agrigentino.

Poste Italiane ricorda che in Sicilia l’appuntamento con l’inoculazione è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso la piattaforma web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il numero verde 800.009.966, via SMS al numero 339.9903947, presso gli sportelli Atm Postamat e tramite i portalettere in servizio sull’Isola.