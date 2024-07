Passaggio di quote societarie dalla Regione ai privati: l'Italkali deve oltre 21 milioni di euro

L'Italkali deve alla Regione 21.609.880 euro. È questa, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, la decisione della quinta sezione del tribunale di Palermo per il contenzioso iniziato circa 10 anni fa. I fatti sono questi: la proprietà dell'Italkali era riuscita ad acquisire la maggioranza delle quote, fra il 2014 e il 2017, sfruttando una legge del ministro Bersani che favoriva il trasferimento ai soci delle partecipazioni che la Regione non era riuscita a dismettere. Il valore di queste quote era stato stimato in circa 24 milioni di euro, ma i soci non avevano sborsato neanche un centesimo. Nel 2018, l'assessorato regionale all'Economia aveva emesso un'ingiunzione fiscale per ottenere gli oltre 21 milioni di euro.