Anche Italia Nostra contro il telamone della Valle: "Decontestualizzato"

"Una sorta di stereometrico totem contemporaneo che si staglia perentoriamente sui verdi declivi del Parco agrigentino. All’interno dello scatolone metallico che lo contiene, l’antico telamone appare sospeso. Decontestualizzato. E quest’immagine, inevitabilmente, suscita in noi il ricordo dei frammenti sparsi del tempio di Zeus nella sublime Valle, quando il paesaggio era memoria, armonia tra natura e storia".

Ad alcuni giorni dalla presentazione del progetto di musealizzazione dei resti del telamone presente appunto nell'area archeologica di Agrigento è anche il presidente di Italia Nostra, Leonardo Janni, a pronunciarsi sull'opera, con un'opinione che però è totalmente negativa rispetto all'operazione.

"Non possiamo nascondere la nostra sorpresa, il nostro sconcerto di fronte a tale risultato - dice ancora Janni -. Non è la prima volta che singolari sperimentazioni espositive vengono realizzate all’interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento. Ricordo, nel 2011, la collocazione della grande scultura bronzea 'Icaro caduto' di Igor Mitoraj: assai prossima al tempio della Concordia, essa appare come un’irruzione impropria e priva di collegamento storico con il contesto. Non possiamo non ricordare, inoltre, che persino il compianto Sebastiano Tusa, nel 2018, nella qualità di assessore regionale dei Beni culturali, autorizzò un’invasiva e cacofonica mostra d'arte contemporanea nella Valle dei Templi di Agrigento: la mostra 'Jan Fabre, Ecstasy & Oracles'".

Secondo Janni "taluni, a cominciare dai suoi direttori, ritengono che le mirabilissime vestigia del Parco della Valle dei templi di Agrigento e il superbo, rigoglioso paesaggio che si affaccia sul mar Mediterraneo non siano sufficienti per attrarre turisti e visitatori da tutto il mondo. E dunque si ricorre a tali 'protesi espositive' che, a nostro parere, nulla aggiungono alla sublime, straordinaria bellezza del Parco. Semmai, la infrangono e la offendono, inesorabilmente. Ma i tempi che stiamo attraversando e i protagonisti sulla scena questi sono".