Punta Bianca sempre più vicina a diventare riserva naturale: nuova discussione in Commissione ambiente

Punta Bianca sempre più vicina a diventare riserva naturale dopo lo “stop” alle esercitazioni militari lo scorso marzo. L'iter legislativo per l’istituzione della approda infatti in IV Commissione ambiente e territorio presieduta da Giusi Savarino. La riunione è prevista domani mattina, 25 maggio, con un ordine del giorno appositamente dedicato all’espressione del parere sulle modifiche alla legge regionale 98/1981 che introducono una variante al Piano dei parchi e delle riserve naturali per l’inclusione, appunto, della spiaggia di Punta Bianca.

Alla riunione sono stati invitati l'assessore regionale per il territorio e ambiente Salvatore Cordaro, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente Giuseppe Battaglia, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino e le associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo di Agrigento.

A rivolgere un appello al presidente della Regione, Nella Musumeci, era stata recentemente la showgirl Belen Rodriguez che aveva scelto proprio Punta Bianca per effettuare uno shooting fotografico promozionale dedicato alla sua nuova linea di abbigliamento “Hinnominate” realizzata con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias.

Tra l’altro a Punta Bianca insiste anche un edificio di valore storico che appartiene al Demanio: la caserma della Guardia di finanza che venne dismessa nel 1968 e che adesso il Comune di Agrigento avrebbe intenzione di restaurare. Il progetto di recupero della ex caserma, fortemente caldeggiato dall’associazione ambientalista Mareamico, potrebbe essere realizzato grazie al coinvolgimento della Regione.