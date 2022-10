Firmato il decreto: l'istituto Toscanini diventa ufficialmente Conservatorio di musica di Stato

Dopo oltre 20 anni di attesa dalla legge di riforma 508/99 del sistema nazionale AFAM (Alta formazione artistico musicale) e dopo aver superato il lungo e difficile iter di statalizzazione avviato nel 2017, l'istituto superiore di studi musicali ”Arturo Toscanini” di Ribera diventa Conservatorio di musica di Stato con decreto del Ministero della Università firmato dalla ministra Maria Cristina Messa.

Tutto ciò avviene nel 31° anniversario della fondazione dell'istituto, avvenuta nel 1991 ad opera della ex Provincia regionale di Agrigento.

“Un traguardo tanto difficile quanto atteso - si legge in una nota dell’istituto - dopo anni di battaglie e di gravissime difficoltà economiche superate brillantemente con grande rilancio a livello nazionale ed internazionale grazie all'impegno di tanti. Una battaglia di civiltà vinta grazie alla tenacia e determinazione della governance passata ed attuale rappresentata dall' ex direttrice Mariangela Longo (attuale vice direttrice delegata per la conclusione della statalizzazione) e dal direttore in carica Riccardo Ferrara, dall' ex presidente Giuseppe Tortorici e dal presidente appena insediato Roberto Albergoni e dai rispettivi componenti degli organi statutari che si sono avvicendati in questi anni.

Obiettivo raggiunto grazie al prezioso lavoro di tutto il personale docente e non docente che si è impegnato senza risparmiarsi mai insieme alla Consulta studentesca attualmente presieduta da Giuseppe Parinisi, nonché alla solidarietà degli studenti, delle famiglie che non hanno mai smesso di lottare per tutelare il proprio diritto allo studio insieme a tutte le istituzioni che si sono unite per salvare un bene prezioso della collettività, presidio culturale di grande prestigio e ormai indispensabile per il territorio e per l'Alta formazione artistico-musicale italiana“.

In attesa della registrazione del decreto di statalizzazione alla Corte dei conti, l'istituto ha già ricevuto la nota ministeriale per avviare in tempi brevi le procedure di definizione degli organici e di stabilizzazione del personale al fine di consentirne il transito nei ruoli dello Stato a decorrere dal dal primo gennaio 2023.