Lo storico Itc "Foderà" riapre i cancelli: aperte le nuove iscrizioni

L'anno prossimo - 2022/2023 - l'istituto tecnico commerciale "Michele Foderà" riaprirà. La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica Patrizia Marino e comunicato ufficialmente, nell’ultimo collegio dei docenti.

Il plesso, già oggetto di ristrutturazione e rinnovo, ospiterà dal prossimo anno scolastico i corsi Afm, ovvero il tradizionale corso per ragionieri.

Con questa importante decisione si restituisce al territorio un’offerta formativa importante in un luogo storico e soprattutto nevralgico per la facilità di accesso e la vicinanza agli assi viari principali che renderanno sicuro e veloce il raggiungimento della scuola, soprattutto per gli alunni delle prime classi.

La preside, Patrizia Marino, porta a felice conclusione l’impegno, preso fin dal momento dell’accorpamento dei due istituti “Sciascia” e “Foderà ”, di rilanciare una scuola storica che, anche per la sua collocazione strategica, non poteva essere sottratta al sistema scolastico della città e del suo interland.

Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2022/23 sono aperte fino al 4 febbraio 2022.