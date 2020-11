Istituto "Fermi", riprendono le lezioni in presenza: varrà solo per i laboratori

Ripartono le attività in presenza all'istituto di istruzione superiore “Enrico Fermi" di Aragona, con sedi Favara e Racalmuto anche se solo limitatamente alle lezioni di laboratorio.

Tutto dipende dalle direttive contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020 che, appunto, prevede per gli istituti professionali prevede la ripresa di attività didattiche che non sono di fatto sostituibili in videoconferenza.

"L’Istituzione scolastica - dice una nota - ha approntato un orario specificamente modulato, per venire incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie, in cui è centrale la funzione dei laboratori didattici, tratto essenziale e caratterizzante dell’offerta formativa. Contestualmente sono state potenziate le procedure e i dispositivi per la prevenzione del Covid 19, in modo che il rientro a scuola possa avvenire in tutta sicurezza".

Il resto delle lezioni proseguirà comunque in modalità e-learning.