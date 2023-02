Chiuso per carenze strutturali, oggi è una scuola fantasma: ecco l'ex Ipia "Fermi"

Per decenni ha formato ed avviato al lavoro, migliaia di giovani, poi la scure degli edifici pubblici costruiti con cemento depotenziato, si è abbattuta sull'istituto professionale “Enrico Fermi” di via Piersanti Mattarella di Agrigento che fu chiuso ed abbandonato al suo triste destino.

Era una delle scuole più grandi della città, una vera e propria cittadella studentesca con tanto di pineta, dopo la chiusura, nel 2014, l'istituto “Fermi” venne trasferito in un immobile di via delle Industrie e i cancelli, in contrada Calcarelle, vennero serrati con catene e lucchetti che però non hanno ostacolato le molteplici azioni predatorie.

Non c'è stato padiglione della ex scuola che non è stato visitata dai cercatori di ferro e rame. Sradicati in più punti sono stati gli infissi e gli impianti elettrici, portate via anche le porte interne e, come se non bastasse, sono stati vandalizzati anche i sanitari dei bagni.

Rispetto all'ospedale San Giovanni di Dio, che fu al centro dello scandalo del cemento depotenziato, la sorte dell'Ipia Fermi è stata diametralmente opposta. Dal Libero Consorzio Comunale, ente quest'ultimo competente in materia di istituti di scuola superiore, nell'ottobre del 2021, si è proceduto alla consegna del servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici per l'adeguamento delle strutture dell'istituto di via Piersanti Mattarella ma, da allora, nessun passo in avanti è stato compiuto per il suo recupero.

Intanto gli alunni, continuano a frequentare l'istituto della zona industriale che per la sua ubicazione, è destinato a subire un altro “sfratto forzato”, e nel mentre, quella grande scuola “fatta di sabbia” continua a scontare una condanna che sembra essere ormai definitiva.