Guerra Hamas-Israele, comitato ordine e sicurezza: "Intensificata la vigilanza in tutta la provincia"

Non ci sono sinagoghe attive, né associazioni o comunità ebraiche. Esattamente per come già risaputo non ci sono obiettivi sensibili nell'Agrigentino. Ma verrà comunque, ugualmente, intensificata la vigilanza su ogni paese della provincia. Soprattutto sui beni d'interesse. E fra questi inevitabilmente la Valle dei Templi e gli altri siti che hanno valore ed importanza. Tanto è stato deciso ieri durante lo straordinario comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano, per quanto sta accadendo nello Stato di Israele. "Non bisogna mai sottovalutare", questo il mood della Prefettura di Agrigento. Il ministero dell’Interno, a livello nazionale, ha, infatti, del resto, già disposto il rafforzamento delle misure di protezione agli obiettivi ebraici presenti sul territorio.

"Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation, è guerra". Sono state queste le prime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'attacco su larga scala lanciato da Hamas contro lo Stato ebraico. In Israele le sirene di allarme hanno cominciato a suonare prima dell'alba di sabato 7 ottobre in quasi tutto il territorio, anche a Gerusalemme. Uomini di Hamas - che parla di "giorno della grande rivoluzione" - si sono infiltrati in Israele da Gaza. E come risposta, Israele ha lanciato la controffensiva. Il bilancio delle vittime è pesantissimo e si aggrava di ora in ora.

Nell'Agrigentino - secondo quanto pianificato ieri in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - verrà intensificato il controllo della videosorveglianza già esistente. Fino ad ora le registrazioni sono state utilizzate per risalire ai colpevoli di fatti di microcriminalità o di reati più seri. Adesso - questo è stato disposto - ci dovrà essere sempre qualcuno a visionare le registrazioni e a fare scattare verifiche in caso di sospetti.