Setacciati ristoranti, pizzerie, chioschetti, bar, trattorie e stabilimenti balneari: alimenti non in regola, sanzioni

Un ristorante-pizzeria e un chiosco bar-trattoria sono stati sanzionati, la multa è stata di due mila euro a testa, perché sono stati ritrovati prodotti alimentari non conformi alle normative vigenti. Nella maggior parte dei casi, verosimilmente, s’è trattato di mancanza di tracciabilità. Controllato, anzi ispezionato da cima a fondo, anche un altro ristorante-stabilimento balneare, sempre di Montallegro, ma in questo caso non sono state riscontrare irregolarità e dunque non è stata, naturalmente, elevata nessuna sanzione amministrativa.

I carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, supportati dai colleghi della stazione cittadina, dopo essere stati, nelle scorse settimane, a Porto Empedocle, Agrigento e Menfi, hanno fatto tappa anche a Montallegro. Le attività ispettive rientrano nell’operazione “Estate tranquilla”: una raffica di controlli per contrastare i reati in materia agroalimentare, garantendo appunto la sicurezza alimentare, ma anche la legalità anche sul “fronte” degli stabilimenti balneari e delle strutture per i turisti e i villeggianti.

Ad essere, letteralmente, passati al setaccio sono stati ristoranti, pizzerie, chioschetti, bar, trattorie e stabilimenti balneari presenti nella gettonata area di Bovo Marina. E in due casi appunto sono state riscontrati alimentari non conformi alla normativa vigente, motivo per il quale sono state elevate sanzioni da duemila euro ad attività.