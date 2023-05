Irregolarità nell’autoparco della Tua? L’azienda chiarisce: “Nessun problema riscontrato”

“Nessuna irregolarità riscontrata nell’autoparco. Abbiamo sempre operato nel rispetto delle normative”: a dichiararlo è la Tua, l’azienda che gestisce i trasporti urbani ad Agrigento, dopo i controlli dei carabinieri del Nucleo tutela ambientale e dei tecnici dell’Arpa effettuati lo scorso 4 maggio all’interno dell’autoparco Tua e Sais.

“Approfittiamo dell’occasione - si legge in una nota - per affermare, senza timore di essere smentiti, di aver sempre operato nel pieno rispetto delle normative di legge e del contratto di servizio al fine assicurare il miglior trasporto urbano per la città di Agrigento.

Purtroppo negli ultimi anni la Ta è stata oggetto di una campagna diffamatoria, proveniente da più fronti, mirata a screditare l’immagine e l’operato dell’azienda. Una lunga serie di attacchi dietro i quali si nascondono precisi secondi fini”.