Isola ecologica mobile, saltano i nervi: cittadini scaricano senza controlli

Isola ecologica mobile presa d'assalto soprattutto in estate da chi deve smaltire sfalci di potatura ma anche ingombranti: dopo breve saltano i nervi e scappa pure qualche minaccia.

L'ultimo episodio in ordine di tempo, stando a quanto segnalato dai cittadini presenti, è avvenuto questa mattina. Un furgone, nonostante la contrarietà degli operatori ecologici presenti, ha infatti iniziato a scaricare alcune decine di sacchi contenenti sfalci e altri rifiuti. L'origine di questi rifiuti è tutta da capire ma è probabile che dovessero smaltire quanto rimosso in qualche proprietà privata dietro il pagamento di un corrispettivo, come già avviene con i rifiuti ingombranti (mobili ecc). Sul posto, nessuna traccia di vigili urbani o altre forze di polizia per quanto le imprese pare abbiano chiesto un presidio fisso segnalando continui momenti di tensione e veri e propri rischi di aggressioni.

Che vi sia un problema nel gestire le isole ecologiche è un fatto di cui il Comune si è occupato rendendo più stringenti le regole per i conferimenti: pochi mesi fa aveva infatti deciso di limitare ad esempio il numero di rifiuti ingombranti che potevano essere smaltiti. Peccato che poi, se nessuno fa rispettare le regole, i problemi non possono essere risolti.