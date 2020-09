Isola di "prossimità" per gli utenti di Misita-Ciavolotta, ma è distante chilometri

Aree non servite dal servizio di raccolta differenziata, il Comune prova a scongiurare la nascita di nuove discariche abusive attraverso la creazione di isole ecologiche distanti, però, alcuni chilometri, nonostante si chiamino di "prossimità".

Nella giornata di domani, ad esempio se ne inaugrerà una in via Sirio, che servirà gli utenti di contrada Ciavolotta-Misita e le case sparse circostanti che fino ad oggi hanno conferito i rifiuti presso la casa cantoniera di Ciavolotta, dove - non sempre con puntualità svizzera - stazionava un camioncino per la raccolta dei materiali diffenziati. Un sistema che ha prodotto la creazione di discariche incontrollate, così come il posizionamento di alcuni cassonetti per la differenziata nei pressi, che certamente non ha agevolato la differenziata e, anzi, ha creato scontri tra chi andava a conferire e chi abitava in quella zona.

Adesso l'idea dell'isola di "prossimità" dotata di chiavi di accesso che "saranno consegnate agli utenti interessati".