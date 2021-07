Bonifica delle isole ecologiche, il Codacons: "Quella di via Manzoni era una discarica abusiva, l'assessore Trupia si dimetta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"E' stata eliminata la discarica abusiva, travestita da isola ecologica, in via Manzoni (piazzale ex Saiseb). Ma non per questo non torniamo a chiedere le dimissioni dell’assessore Trupia per manifesta incapacità politico amministrativa

Una vera bomba ecologica: abbiamo chiesto le dimissione dell’assessore e vice sindaco Trupia e non demordiamo. Si deve dimettere per manifesta incapacità politico organizzativa per le sue deleghe.

A sostegno della nostra richiesta basta vedere lo spot elettorale del sindaco sulla differenziata:

https://fb.watch/6tqjpkpGgw/