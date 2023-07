Niente rifiuti da depositare lontano da casa, stop all’isola ecologica mobile: ecco quando

Cambiamenti in vista per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti lontano da casa, quindi senza avvalersi del cosiddetto servizio “porta a porta”. Durante la settimana dei festeggiamenti in onore di San Calogero, infatti, non sarà possibile depositare i rifiuti presso l’isola ecologica mobile in piazza Ugo La Malfa che, su specifica ordinanza del sindaco, rimarrà chiusa nelle giornate del 3, 6, e 10 luglio.

Tutto questo per non intralciare e per consentire un più agevole svolgimento delle attività collaterali legate alla festa di San Calogero come le tradizionali bancarelle o il luna park.