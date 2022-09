Ex isola ecologica di Fondacazzo, i guai non finiscono mai: sequestrata l'area

Anche adesso che non c'è più traccia dell'isola ecologica, i guai non finiscono per l'area di fondacazzo divenuta, suo malgrado, una vasta discarica per ogni tipo di rifiuto.

Da ieri è scattato infatti il sequestro preventivo ad opera della stessa Polizia municipale preso atto della presenza di ingenti quantitativi di spazzatura e di materiali a volte anche classificati come "speciali".

Il sequestro ha come scopo anche quello della tutela per i cittadini e, sicuramente, la finalità di limitare l'accesso all'area anche se, come è evidente, trattandosi di una zona priva di controlli e fuori dai percorsi maggiormente frequentati è improbabile che l'abbandono dei rifiuti si fermi autonomamente.