Ex isola ecologica, tre anni dopo il maxi sequestro al via le operazioni di bonifica

Al via le operazioni di bonifica dell’area adibita ad ex isola ecologica, in via Di Giovanni, a Fontanelle. Dopo il sequestro del marzo del 2019 - ad opera dei carabinieri del centro Anticrimine Natura - sono partiti i lavori di bonifica che dureranno anche nei prossimi giorni.

Ad adoperarsi per la chiusura dell'isola ecologica, vicina all'unico istituto scolastico di Fontanelle, era stato il comitato di quartiere. Da allora, sono state molteplici le richieste d’intervento, le segnalazioni, i sopralluoghi, ribadendo sempre la priorità di azione e non l’indifferenza, per restituire alla comunità di Fontanelle uno spazio riqualificato che non favorisca azioni da parte di soggetti, di poco senso civico, situazioni che hanno continuato negli anni a peggiorare lo stato dei luoghi con l’abbandono di rifiuti.

"Auspichiamo che l’area bonificata, per evitare che l’inciviltà di pochi vanifichi lo sforzo di tanti, possa essere meglio tutelata, valorizzando sempre di più la vicina realtà scolastica in maniera gradevole e garantendo il giusto decoro e la legalità da tramandare così alle future generazioni che ogni giorno transitano da quest’area" - hanno commentato, adesso, dal comitato Fontanelle insieme - .