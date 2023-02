"Una delle meraviglie del mondo": la spiaggia dei Conigli è tra le migliori dieci

E' fra le migliori dieci del mondo. Ed è in provincia di Agrigento. Si tratta della spiaggia dell'isola dei Conigli. Lo rivela TripAdvisor. La classifica è stata stilata secondo le preferenze degli utenti della piattaforma di recensioni e prenotazioni di contenuti e servizi relativi ai viaggi.

La riserva naturale dell'isola di Lampedusa fa parte dell'arcipelago delle Pelagie, in Sicilia, e TripAdvisor la definisce una delle meraviglie del mondo. "Spiagge dalla sabbia bianca - si legge sulle recensioni - acqua turchese e brezza marina rinfrescante. Preparatevi ad una passeggiata di circa venti minuti per raggiungerla ma quando sarete lì vi sentirete di non essere sulla Terra". La miglior spiaggia al mondo in assoluto è Baia do Sancho Fernando de Noronha in Brasile, mentre il secondo e terzo posto sono occupati rispettivamente da Eagle Beach ad Aruba e 3 Cable Beach in Australia.