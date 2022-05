Prodotti biologici, un fine settimana tutto da gustare: ecco i workshop

Nel contesto dell'evento “Emporio Sicilia – Arte e Natura” a cura dell’associazione culturale “Il Cerchio”, infatti, il Consorzio Isola Bio Sicilia, presieduto da Lillo Alaimo Di Loro, grazie al progetto “Bio per tutti”, finanziato dal PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 16.4, avvia due workshop con relativi laboratori. Il primo è in programma sabato, in piazzale Kaos,a cominciare dalle 9:30 con l’apertura dei lavori e dello spazio informativo sui temi del progetto. Subito dopo, alle 11, si terrà lo show cooking “Cento modi per dire pizza” seguito dal laboratorio del pane e della pizza di grani antichi, con relativa degustazione, a cura di Giovanni Guttadauro, chef del ristorante La Madonnina.

“Prepareremo l’impasto con farine di grani antichi – spiega Guttadauro – con il quale faremo le pizze, condite con verdure biologiche, e il pane che inforneremo durante il laboratorio. Abbiamo previsto anche la preparazione di altri prodotti tipici tra i quali le ‘mpanate di Campobello di Licata ripiene di spinaci, broccoli e cipolla”.

Domenica, con inizio alle 9:30, la marmellata di fragole sarà la protagonista dello show cooking “Cento modi per dire frutta” e del relativo laboratorio.