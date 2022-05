Iscrizioni all’asilo nido gratuito: prorogata la scadenza per presentare le domande

Il settore Pubblica istruzione del Comune di Agrigento ha deciso di prorogare al 15 giugno la scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione all’asilo nido gratuito “Santa Marta”. Il servizio è destinato a famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni residenti ad Agrigento.

L'asilo può ospitare fino a 30 bambini con frequenza totalmente gratuita e prevede il doppio turno antimeridiano/pomeridiano secondo le esigenze di ogni singola famiglia.

Il servizio sari attivato a partire dal mese di settembre per una durata di 9 mesi Le domande di iscrizione possono essere ritirate presso gli uffici della Pubblica istruzione in piazza Gallo oppure è possibile scaricarle dal sito web del Comune. Vanno compilate e consegnati negli uffici di piazza Gallo a mano o tramite e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comunc.agrigento.it. Qualora le istanze fossero presentate in numero superiore rispetto ai posti disponibili, l'ufficio stilerà un’apposita graduatoria di precedenza per fasce di reddito ISEE come indicato nella domanda di ammissione.

Inoltre sono in corso fino al 15 maggio le iscrizioni agli asili nido Comunali "Esseneto" e del Villaggio Mosè. Entrambe le strutture sono aperte per la visita dei genitori tutti i martedì dalle 14,30 alle 16,30.

Gli educatori illustreranno i servizi offerti, il progetto educativo svolto durante l’anno scolastico e le attività educative programmate per stimolare l’interesse dei bambini, migliorare le capacità individuali e di relazione e contribuire, insieme alla famiglia, alla loro crescita.